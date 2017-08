Governo autoriza abertura de 11 novos cursos de medicina

Segundo o MEC, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão contempladas na próxima rodada de autorizações – Fotos: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de 11 novos cursos de medicina que vão ofertar 710 vagas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, nos próximos dias, mais 25 municípios terão cursos autorizados. A ideia é que, ao final do processo, sejam concluídas 36 autorizações, com a oferta de 2,3 mil vagas. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (1º).

Os cursos devem iniciar as atividades ainda neste ano, em municípios do Sul e do Sudeste, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o MEC, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão contempladas na próxima rodada de autorizações.

Mendonça Filho destacou que um dos desafios mais importantes para a formação de médicos no Brasil é garantir a qualidade e a oferta de vagas para os municípios mais distantes do país. “Há sempre uma demanda dos estados para que a formação médica se interiorize, que possamos ter médicos formados nas mais distantes regiões do Brasil. Temos uma grande e importante tradição na formação médica brasileira, nos grandes centros urbanos, faculdades reconhecidas, mas boa parte do Brasil mais distante se ressente do acesso à saúde e da formação de médicos”, disse o ministro.

Para autorizar a abertura, o MEC consultou o Ministério da Saúde para identificar quais municípios estavam aptos a receber os novos cursos de medicina. Entre os critérios levados em consideração estão a necessidade da região, a infraestrutura da instituição de ensino e a relação do número de médicos por habitante. O município deve ter um hospital com mais de 80 leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e com potencial para hospital de ensino.

Instituições

O diretor de graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras (SP), Guilherme Succi, disse que a instituição já está pronta para oferecer o novo curso, que deve começar ainda em agosto. “A cidade está ansiando muito por esse início, e tenho certeza que será um benefício enorme para toda a região”, destacou. Segundo o coordenador José Francisco Chagas, o curso será voltado para a medicina clínica e de família. A instituição também vai oferecer moradia e alimentação para os alunos.

A faculdade Clarentiano, em Rio Claro (SP), deve fazer o processo seletivo em dezembro. O diretor da instituição, padre Luiz Botteon, diz que a infraestrutura está pronta e os professores, contratados. Segundo ele, a faculdade vai assumir o serviço médico nas 18 unidades básicas de saúde e nos três hospitais da cidade.

Confira onde os cursos foram autorizados:

Paraná

Faculdade Integrada de Campo Mourão – 50 vagas

Faculdade de Pato Branco – 50 vagas

Rio de Janeiro

Universidade Estácio de Sá (Angra dos Reis) – 55 vagas

Rio Grande do Sul

Universidade Feevale (Novo Hamburgo) – 60 vagas

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos (São Leopoldo) – 65 vagas

São Paulo

Faculdade São Leopoldo Mandic (Araras) – 55 vagas

Uninove Guarulhos – 100 vagas

Uninove Mauá – 50 vagas

Uninove Osasco – 70 vagas

Uninove São Bernardo do Campo – 100 vagas

Faculdade Clarentiano (Rio Claro) – 55 vagas

Sabrina Craide

Agência Brasil

