Governo anuncia entrega de obras

O governador José Melo vai encerrar o ano de 2016 e começar 2017 entregando uma série de obras na capital. O pacote inclui um complexo viário do Prosamim, na zona Centro-Oeste, um conjunto residencial com 2 mil apartamentos na zona Norte e sete escolas estaduais na capital e interior, incluindo duas no modelo de tempo integral (Ceti) em Borba e Coari.

A primeira da lista de dezembro será a 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra (LPD) e a orla, localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo, entre a rua Oswaldo Cruz e avenida Presidente Dutra. São 825m interligando a nova via ao bairro da Glória.

Com investimentos de R$ 25,59 milhões, a obra inclui, ainda, calçadão, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla.

No entorno da nova via está sendo entregue um conjunto de sete praças em áreas remanescentes, onde foram realizados serviços de urbanismo como passeios em blocos e bancos de concreto, playground, academia ao ar livre, ciclovia, mesas de jogos, lixeiras metálicas, iluminação a LED e paisagismo com plantio de mudas ornamentais.

A obra integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III), cuja primeira etapa de cerca de 400 quilômetros, entre as ruas Cinco de Setembro e Osvaldo Cruz, foi entregue em março deste ano junto com um trecho do Parque Linear das Cacimbas.

Duas mil moradias

Ainda para dezembro está prevista a entrega de 2 mil apartamentos do Residencial Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. O conjunto possui duas mil unidades habitacionais e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que possuem renda mensal, de até R$ 1.600.

O investimento total do Residencial está na ordem de R$ 131.971.900 milhões, com contrapartida do Governo do Estado de R$ 7.971.900,00 milhões, mais o terreno de uma área total de 170 mil m2. Dos 2 mil apartamentos, 500 são adaptados para as pessoas com necessidades

Escolas novas

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) programou até o fim de 2016 e início de 2017 a inauguração de pelo menos sete escolas na capital e no interior do Estado. Estão previstas as entregas das Escolas Estaduais Maria Rodrigues Tapajós, Tereza de Jesus A. Vasconcelos Dias, ambas no bairro da Redenção, Maria das Mercês no município de Tefé, Tancredo Neves em Anamã, Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) de Coari e Borba e a Escola de Maraã.

A escola Maria Rodrigues Tapajós que será a primeira inaugurada nesse pacote, ainda neste mês, possui dez salas de aula, laboratório de informática e de ciências, salas de dança e música, biblioteca e auditório com capacidade para 210 pessoas. A escola, que em 2017 vai funcionar em tempo integral, também conta com uma quadra poliesportiva coberta e estacionamento para 30 veículos na área interna do complexo.

Os Cetis de Borba e de Coari são dotados do que há de mais moderno em arquitetura e engenharia voltadas para a educação. Os prédios são formados pelos blocos pedagógicos que contam com 24 salas de aulas, dois laboratórios de Ciências, um laboratório de Informática, uma sala de descanso, salas administrativas (diretoria, professores e pedagogos). Além de refeitório e cozinha.

No bloco desportivo e cultural existe um ginásio poliesportivo como seis salas multifuncionais que são utilizadas para artes marciais e atividades de dança, teatro e música. Conta também com uma piscina semiolímpica e com um campo de futebol soçaite.

Mais Prosamim

Novas etapas do Prosamim III estão previstas para serem executadas e entregues em 2017, dentre as quais, o segundo trecho do Parque Linear das Cacimbas, entre as ruas do Rosário e São Sebastião, no bairro São Raimundo; a Ligação Viária Luiz Antony com Orla da Margem Esquerda e Parque Castelhana, no bairro Presidente Vargas, e o Parque Bittencourt, entre as ruas Sete de Setembro e Emilio Moreira, bairro Centro, entre outros serviços de macrodrenagem, urbanismo e ligações viárias. Para 2018 serão as áreas da cabeceira do Igarapé Manaus, a Galeria e Rua de Serviço da área do Igarapé Mestre Chico, no trecho entre a avenida Leonardo Malcher, Centro, até a rua Parintins, na Cachoeirinha a receberem os serviços.

