Governador visita áreas afetadas por chuva e determina obras emergenciais

O governador do Amazonas, José Melo, visitou na manhã de sábado (14), as áreas de igarapés atingidas pelas últimas chuvas na cidade de Manaus. Nos locais já estão sendo realizadas obras emergenciais para a desobstrução do leito dos igarapés, que transbordaram por causa da grande quantidade de areia e lixo. Além disso, as equipes trabalharam para a contenção de desbarrancamento e a reconstrução de ponte de madeira usada pela população.

Uma das áreas visitadas por José Melo foi a região do Igarapé do Quarenta, entre as avenidas General Rodrigo Otávio e Silves, na Zona Sul, onde há a presença do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). No local, o acúmulo de lixo jogado pela população, que não recebeu o tratamento, reduziu a vazão da água da chuva, provocando alagamentos na região. Outro braço do Quarenta assoreado, o Igarapé das Nações, também passa pelo mesmo processo de desobstrução e limpeza.

Ainda no sábado, o governador anunciou a ordem de serviço para mais uma etapa do Prosamim naquela região. É o trecho que falta entre a ponte da Silves e a rua Maués. Segundo José Melo, o Governo já está com recurso em caixa para fazer a desapropriação dos imóveis no trecho de 900 metros que falta. “Estive lá com equipe técnica e já dei ordem de serviço, para iniciar obra, que vai durar um ano e seis meses, para interligar o trecho, que vem desde a Manaus Moderna até a Maués, com o viaduto da Rodrigo Otavio e que vai permitir sair do Distrito Industrial até a avenida Manaus Moderna sem interrupções, além de sanear o igarapé”, disse o governador.

No bairro Cachoeirinha, outra área do Prosamim atrás do residencial construído pelo programa, está sendo feito um trabalho preventivo para conter o desbarrancamento provocado pelo desvio do leito do igarapé.

Ainda segundo o governador, será reconstruída a ponte de madeira para pedestre que liga uma margem a outra entre o Parque Liberdade e o Parque Cachoeirinha, destruída pela força da água e o lixo acumulado.

São Raimundo e Cachoeira Grande

O governador José Melo também visitou as obras do Prosamim na bacia do São Raimundo, onde também será dado início às desapropriações para a continuidade dos trabalhos. Ele também anunciou que este ano dará continuidade ao projeto do Prosamim da Cachoeira Grande, no São Jorge. “É uma obra feita por meio de um empréstimo da Caixa Econômica. Estamos fazendo ajustes no projeto e em julho eu entro lá com toda a força na obra da Cachoeira Grande. Vamos agora até a Kaco Caminha e, depois, vamos fazer o trecho até a ponte do São Jorge, onde vamos fazer um conjunto habitacional”, revelou.

Com informações da assessoria