Governador ordena retomada de obras da Avenida das Flores

O governador interino do Amazonas, David Almeida (PSD), deu a ordem de retomada das obras de construção viária da Avenida das Flores. O anúncio foi feito na manhã desta segunda feira (15), na avenida Margarita, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Durante o curto período de mandato, o parlamentar pretende entregar toda a extensão que inicia na Avenida Timbiras, no conjunto Cruzeiro do Sul, próximo ao Terminal Rodoviário 3 (T3), até a rodovia AM-010.

“Estamos cumprindo com a ordem de serviço e com a expectativa do organograma da empresa de construção de entregar a via à população até setembro desse ano. Mas ficaremos devendo a conclusão das obras dos viadutos aqui da avenida Margarita e também da avenida Timbiras, mesmo assim, não queremos sair sem deixar nossa marca registrada no Amazonas”, explicou o Governador.

Com investimento de R$ 244,4 milhões, a avenida das Flores possuirá 11,1 quilômetros de extensão e mais os 6,2 quilômetros da avenida das Torres. A via vai se tornar também um importante corredor paro o transporte coletivo da capital.

As vias terão duas mãos, canteiro central e três faixas para circulação de veículos em cada lado, sendo uma delas em cada via reservada para o maior corredor exclusivo de transporte coletivo. Ao logo de toda a via serão construídos recuos padronizados para os pontos de ônibus.

A avenida das Flores, juntamente com os anéis viários, será uma nova alternativa de rota para os veículos que trafegam entre as Zonas Leste, Centro-Sul e Norte.

Bárbara Costa

EM TEMPO