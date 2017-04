Governador José Melo lança Política de Desenvolvimento de Pessoal no AM

O governador do Amazonas, professor José Melo, lançou na manha desta segunda-feira, 24 de abril, a Política de Desenvolvimento de Pessoal, que tem como foco principal a capacitação dos servidores públicos estaduais e a melhoria do atendimento e serviços oferecidos para a população. O evento aconteceu no auditório Jorge Bonates, localizado na sede da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), na Avenida Mário Ypiranga, Nº 3.280, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Acompanhado do vice-governador Henrique Oliveira e do secretário da Sead, Sílvio Romano, o governador assinou o Decreto 37.810 que institui a Política. Também foi realizada a apresentação do Programa de Cursos para 2017. “O servidor público precisa estar bem preparado para exercer a sua função, mas ele também precisa estar bem consigo mesmo e é essa iniciativa do nosso governo vem de encontro a esse princípio. Assim, não há dúvidas que lá na ponta, o serviço oferecido para a população será o melhor possível”, afirmou o governador.

Entre as novidades anunciadas está a implementação da “Escola de Governo”, que capacitará os servidores e será implementada na própria sede da Sead sem custos para o Estado, além da programação da agenda do programa anual de cursos que foi elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da Sead. “Desde 2008, mais de 100 mil servidores foram capacitados pelos nossos cursos. É importante ressaltar que dentro do nosso programa, não priorizados apenas os resultados, mas também as pessoas. O fator humano é o mais importante”, explicou o secretário Silvio Romano.

O DDP também reformulou o Sistema de Controle de Desenvolvimento de Servidores (Sides), que reúne representantes de todos os órgãos públicos do Estado, formando uma grande rede de agentes de treinamento, responsáveis pela divulgação e inscrição dos eventos de formação e capacitação.

Matriz Econômica – Durante o evento, o governador José Melo também realizou uma palestra para diversos servidores sobre a Nova Matriz Econômica Ambiental, principal alternativa do Governo do Amazonas para criar uma fonte de economia sustentável e segura para o Estado.

“É importante que toda a equipe do governo esteja ciente da nossa proposta e compreenda as potencialidades da nossa Matriz que será, muito em breve, a principal fonte econômica do Amazonas, junto do Pólo Industrial de Manaus”, explicou.

Repatriação – José Melo ainda fez questão de reforçar seu compromisso com os servidores de alguns dos principais órgãos da do Estado como as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“Eu prometi que realizaria os reajustes, escalonamento e as promoções desses servidores. Quero reafirmar esse compromisso. Estamos apenas aguardando o valor da repatriação ser liberado pelo Governo Federal para liberar esses benefícios merecidos”, garantiu.



Com informações da assessoria