Governador José Melo afirma que só definirá apoio no segundo turno

O governador José Melo (Pros) votou no começo da tarde deste domingo (2) na sede da Universidade Paulista (Unip), localizada na Zona Centro Sul de Manaus.

Mesmo questionado pela imprensa, Melo não quebrou o silêncio sobre quem pretende apoiar nesta eleição municipal. Mas que fará isso muito em breve. “Vamos aguardar a manifestação do povo antes de consultar os membros do nosso partido. As eleições em Manaus costumam ser imprevisíveis. Na minha eleição, diziam que o pleito se encerraria no primeiro turno. O resultado final todos sabemos”, lembrou.

O governador justificou ainda o motivo desse manter neutro durante a primeira fase do processo. “Durante a fase final da minha campanha, em 2014, recebi apoio de diversos líderes locais. Silas Câmara me apoiou, Serafim Correa também, Marcelo Ramos e Arthur idem. Não quis romper com essa harmonia e também tenho um complicado governo para administrar. Vocês estão vendo os índices lastimáveis da nossa economia”, afirmou.

Por Fred Santana