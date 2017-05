Governador interino do AM anuncia criação de posto para taxistas no Detran

O governador do Amazonas, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira, 17 de maio, a criação do serviço de Pronto Atendimento ao Taxista (PAT), que reunirá em um só espaço todos os serviços de regularização, tanto para os veículos quanto para os profissionais da categoria. A unidade será inaugurada na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM – avenida Mário Ypiranga, nº 1.800, Adrianópolis, zona centro-sul) e deverá entrar em funcionamento em 15 dias.

Com a novidade, estarão à disposição da categoria os serviços de licenciamento anual, primeira licença, troca de categoria, alteração de característica, transferência de propriedade e permuta de veículos.

“Essa é uma medida que o Governo do Amazonas cria para ofertar serviços melhores e mais eficientes para a população”, afirmou o governador, que fez o anúncio logo após lançar o Plano Emergencial para a Saúde do Estado, que pretende zerar as listas de espera do setor no Estado.

Avanço

O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus (Sintax-AM), Luiz Augusto, falou dos benefícios, inclusive econômicos, com a novidade. “Essa é uma vitória para todos os taxistas .O PAT significa menos tempo gasto para o trabalhador cumprir suas obrigações legais e mais tempo para ele exercer o trabalho de conduzir passageiros”, afirmou.

Com informações da assessoria