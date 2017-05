Governador interino anuncia retorno do subsídio no transporte público

Durante a posse dos novos secretários, o governador interino, David Almeida (PSD) adiantou que pretende conversar com o prefeito Artur Neto sobre uma nova parceria entre Governo e Prefeitura, para beneficiar à população com a diminuição do valor da passagem de ônibus, com o retorno do subsídio concedidos às empresas de transporte coletivo.

“O povo está com problemas. Pessoas estão com poucos recursos, portanto vou propor ao prefeito, se ele assim desejar, retornaremos àquela parceria na isenção do diesel, para que possamos diminuir o preço da passagem de ônibus, porque a população não consegue mais pagar”, afirmou.

A quebra da parceria entre Governo e Prefeitura ocorreu quando o então governador do Amazonas, José Melo, anunciou que suspenderia os subsídios concedidos pelo estado para todas as empresas de transporte coletivo da cidade na forma de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e remissão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Posse de secretários

Tomam posse na manhã desta quinta-feira (11), na sede do governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, seis novos secretários nomeados pelo governador interino do Amazonas, David Almeida (PSD).

Ainda na tarde da quarta-feira (10) durante coletiva, foram anunciados os nomes dos secretários que seriam exonerados e dos que tomariam posse, ficando as substituições da seguinte maneira:

Na Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tadeu de Souza Silva, assume a em substituição à Heloysa Simonetti Teixeira.

Na Secretaria de Fazenda (Sefaz), Francisco Arnóbio Bezerra substitui Jorge Jatahy, já na Secretaria de Produção Rural (Sepror), José Cidenei Lobo substitui Hamilton Casara.

Na Secretaria de Comunicação do governo (Secom), sai Amaral Augusto e entra Claudio Barboza, enquanto na Secretaria de Saúde (Susam), Vander Araújo, diretor do Hospital Adventista, é quem substitui a enfermeira Mercedes Gomes.

Há mudanças também no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que será ocupada por Lúcio Flávio do Rosário.

Na Secretaria de Educação (Seduc), Arone do Nascimento Bentes, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, assume o cargo no lugar de Algemiro Lima.

David Almeida garantiu também a saída da ex-primeira dama Edilene Gomes do Fundo de Promoção Social.

Ainda de acordo com David Almeida os secretários de Segurança Pública, Sérgio Fontes; Esporte, Juventude e Lazer, Fabrício Lima; Cultura, Robério Braga e da Casa Civil, Francisco Pacífico, permanecem nos cargos.

Os novos secretários, assim como o governador interino, devem permanecer no cargo até as novas eleições marcadas para o mês de agosto deste ano.

Laize Minelli

EM TEMPO