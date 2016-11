Governador fiscaliza obras do Prosamim São Raimundo e Residencial Viver Melhor 3 em Manaus

O governador do Amazonas, José Melo, vistoriou o andamento das obras do Residencial Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, e a segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra e orla fluvial, no bairro da Glória, Zona Oeste. As obras serão inauguradas em dezembro.

Neste sábado, 26, Melo esteve na obra do bairro da Glória, que será inaugurada na próxima quinta-feira, 1º de novembro. Com investimentos de R$ 25,59 milhões, a obra integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim 3) que vem promovendo intervenções na Bacia do São Raimundo.

Localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo, entre a rua Oswaldo Cruz até a avenida Presidente Dutra, a segunda etapa tem sistema viário, com calçadão, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla.

“Esta é uma obra diferente, não é só concreto ou asfalto. Tudo aqui mexe com a vida das pessoas e cada pedaço desse projeto, agora pronto, foi pensado e discutido com cada um. É muito importante para o nosso governo esse contato direto com o morador, com a dona de casa, com o pequeno comerciante. É assim que as obras melhoram de fato a vida desses amazonenses. Isso aqui é uma transformação que traz dignidade para quem já é idoso e a certeza de um crescimento promissor para a criançada que agora tem onde brincar com segurança”, explicou o governador.

Construída numa extensão de 825m, esta obra interligará a nova via ao bairro da Glória, melhorando o fluxo de trânsito do local. A obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

Já no domingo, 27 de novembro, o governador fiscalizou as obras do Residencial Viver Melhor 3, que faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”. O conjunto possui duas mil unidades habitacionais e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que possuem renda mensal, de até R$ 1.600.

O investimento total do Residencial está na ordem de R$ 131.971.900 milhões, com contrapartida do Governo do Estado de R$ 7.971.900,00 milhões, mais o terreno de uma área total de 170 mil m2. A entrega está prevista para dezembro deste ano, dependendo do calendário de entrega do Ministério das Cidades.

“O nosso governo tem um compromisso com as pessoas com deficiência e os idosos. Dos 2 mil apartamentos, 500 são adaptados para as necessidades dessas pessoas. Isso só foi possível porque a Dona Edilene, minha esposa, à frente do Fundo de Promoção Social, cuidou para que o número de habitações adaptadas chegasse a essa quantidade expressiva. Isso é uma vitória para o governo, mas é ainda a grande conquista da vida de quem vai morar aqui”, disse o governador.

A seleção dos dois mil beneficiados foi feita pela Caixa Econômica Federal (CEF) que recebeu um total de 3.552 cadastros do banco de dados da SUHAB.

Com informações da assessoria