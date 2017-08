Governador eleito no Amazonas será diplomado no dia 28 de setembro

Amazonino Mendes e Eduardo Braga disputam eleições no AM -foto: arquivo/EmTempo

O diretor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Messias Andrade, informou que a diplomação do novo governador do Amazonas deve ser antecipada para dia 28 de setembro, após a finalização dos procedimentos jurídicos e julgamento das contas de campanha. Marcada inicialmente para o dia 6 de outubro, o secretário do TSE, Luciano Fuck solicitou que a diplomação do candidato eleito seja antecipada.

“O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luciano Fuck ligou-me para informar sobre a decisão da corte e pediu para que eu estudasse a possibilidade de antecipar a posse, em razão desse processo ter sido muito desgastante”, afirmou o diretor do TRE.

O segundo turno da eleição suplementar no Amazonas ocorrerá no próximo domingo (27). O pleito foi determinado após a cassação dos mandatos do ex-governador, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira, por compra de votos nas eleições de 2014.

Os candidatos Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB) disputam o segundo turno das eleições suplementares para escolha do novo governador do Amazonas.

