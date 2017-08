Governador eleito, Amazonino Mendes é recebido por Temer em Brasília

Amazonino é recebido por Temer um dia após ser eleito governador do amazonas -foto: Divulgação

Eleito governador do Amazonas com 782.933 votos (59,21%), Amazonino Mendes (PDT) foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB), no início da noite desta segunda-feira (28), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), para discutir sobre assuntos econômicos envolvendo o Estado.

Ao lado do senador Omar Aziz (PSD), dos deputados federais Pauderney Avelino (DEM), Hissa Abrahão (PDT) e Silas Câmara (PRB), Amazonino apresentou as dificuldades relacionadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e pediu ao presidente Temer que ajude à economia amazonense.

“Foi um encontro protocolar, em que aproveitamos para conversar sobre economia do Estado, com as intervenções dos deputados federais Silas, Pauderney e Hissa, além do senador Omar. Manifestamos ao presidente a enorme preocupação que nos assola pelo fato de que a Zona Franca está funcionando pela metade”, comentou.

O governador eleito enfatizou a Michel Temer que diversos assuntos de interesses do Estado estão pendentes. “O Estado precisa de socorro. O presidente não se negou, embora o Brasil peça ajuda no Palácio do Planalto. O presidente entende a nossa angústia”, frisou.

Deputados e senadores acompanham Amazonino em encontro com Temer em Brasília -foto: Divulgação

Questionado sobre a Lei da Convalidação (PLP 160/2017), que ameaça à ZFM, Amazonino informou que não tratou sobre o tema com o presidente da República, em razão de ainda não ter assumido o mandato. “Seria um ato indelicado, no primeiro encontro protocolar, de alguém que sequer assumiu o governo. Ele (Michel Temer) abre a porta do palácio com muita vontade de ajudar o Estado. A reunião, embora protocolar, foi preliminar no sentido das nossas reivindicações futuras para o presidente”, argumentou.

Indústria e Comércio

Após reunir-se com o presidente Temer, o governador eleito seguiu com a comitiva de parlamentares até o Ministério da Industria, Comércio, Exterior e Serviços (MDIC), em que foi recebido pelo titular da pasta, ministro Marcos Pereira. Na reunião, o governador discutiu sobre as ameaças às empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Os deputados Paudeney e Silas capitanearam a reunião para discutir assuntos pendentes sobre o P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e que prejudicam as empresas. O ministro se colocou com muito boa intenção e saímos daqui tranquilos de que vamos resolver o problema”.

TCE

Pela manhã, em Manaus, Amazonino Mendes (PDT) visitou o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ari Moutinho, e pediu à corte da Casa a suspensão dos pagamentos não essenciais realizados pelo governador interino David Almeida. O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira (28).

