Governador do RN diz que rebelião de Alcaçuz é vingança à chacina do AM

Em Brasília para se reunir com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o governador do Rio Grande do Norte (RN), Robinson Faria, afirmou nesta terça (17) que a rebelião no maior presídio do Estado, o Alcaçuz, é uma resposta ao massacre que aconteceu no primeiro dia deste ano, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). No RN, a rebelião resultou em 26 mortos.

“Até então, nunca tinha acontecido confronto entre eles. Agora, virou uma guerra que começou no Amazonas. Isso é uma retaliação. Essa briga não é do Rio Grande do Norte, é uma retaliação do que aconteceu lá, é uma vingança”, disse o governador do RN.

Faria disse que o motim em Alcaçuz foi “impossível prever porque surgiu de repente”. Segundo ele, membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam numa ala isolada dos integrantes da facção Sindicato do Crime do RN, e não havia motivos para que brigassem.

Por isso, de acordo com Faria, o setor de inteligência do Estado identificou que o que houve foi uma reação à morte de membros do PCC em Manaus. A tendência, segundo o governador, é que ações do tipo se espalhem para prisões de outros Estados.

“O que o Governo vai fazer? Vai entrar e vai matar? Temos que evitar as fugas. Vamos fazer uma separação, uma distribuição nos presídios, onde PCC vai para um e Sindicato, para outro. Essa segregação, agora, é fundamental”, explicou o governador sobre as medidas que, à princípio, serão tomadas como emergenciais.

Nova rebelião

No final da manhã de hoje, os presos de Alcaçuz voltaram a se rebelar.

Segundo informações do Comando da Guarda da unidade prisional, os detentos dos pavilhões 1, 2, 3 e 4 tentam invadir o pavilhão 5, munidos de paus, pedras e facas. A PM tenta conter a situação com bombas de efeito moral e tiros de arma não letal.

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) confirmou que a situação é tensa, mas disse que não pode confirmar uma nova rebelião. Há gritaria e os presos do Sindicato do Crime e do PCC montaram barricadas.

Ameaças

De acordo com Faria, o PCC mandou um recado para o Governo, afirmando que iria “tocar fogo em Natal” caso os líderes da facção fossem transferidos para prisões de outros Estados. Mas, ainda segundo o governador, a ameaça não o intimidou e, ainda hoje, pelo menos 10 detentos, líderes do PCC, serão transferidos.

Ainda em Brasília, Faria pediu ao ministro da Justiça o reforço de homens da Força Nacional no RN e o envio de transporte aéreo para fazer a transferência de líderes da rebelião.

EM TEMPO

Com informações de Reynaldo Turollo Jr

Folhapress