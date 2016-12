Governador do Amazonas reinaugura escola no Redenção

A Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós vai ser reinaugurada nesta quarta-feira (7), às 10h, pelo Governador do Amazonas, José Melo. Na ocasião, o evento ganhará com um formato diferenciado com prestação de serviços de cidadania à comunidade como, corte de cabelo, manicure, teste de glicemia, emissão de documentos. A unidade de ensino, localizada no bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, será de Tempo Integral em 2017.

Para o titular da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), professor Algemiro Lima, a reinauguração da escola é um presente do Governo do Estado para Manaus. “O governador José Melo pediu uma grande festa nesta inauguração e é isso que vamos oferecer para os moradores do bairro. Vamos entregar um complexo educacional de primeira linha que atenderá à comunidade”, declarou o secretário.

A solenidade contará com a presença da presidente do Fundo de Promoção Social (FPS), primeira dama Edilene Gomes de Oliveira, que é ex-aluna da instituição de ensino e receberá uma homenagem.

A escola possui dez salas de aula, laboratório de informática e de ciências, salas de dança e música, biblioteca, refeitório e auditório com capacidade para 210 pessoas. Além disso, também conta com uma quadra poliesportiva coberta e estacionamento para 30 veículos na área interna do complexo educacional.

Com informações da assessoria