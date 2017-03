Governador do AM nomeia Hamilton Casara para chefiar Idam

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), exonerou Edimar Vizolli do cargo de secretário do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas (Idam) e nomeou ao cargo Hamilton Casara, que estava à frente da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa quarta-feira (8).

Edimar Vizolli estava à frente do Idam há 14 anos, desde o primeiro ano do governo Braga, em 2003. Já Hamilton Nobre Casara é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e fez carreira na área ambiental.

O novo chefe do instituto exerceu cargos importantes em diversos Estados, com destaque ao ocupar, em Brasília, a presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Hamilton já coordenou também o Plano Emergencial de Controle do Desmatamento para a Amazônia Legal (PEAL) e ocupou a Superintendência do Ibama do Amazonas e, em novembro de 2016, assumiu o comando da Sepror.

