Governador do AM escolhe novo secretário da Seplan

José Jorge do Nascimento Júnior assumirá a chefia da Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento (Seplan). A nomeação está prevista para sair na edição, desta quarta-feira (1º), do Diário Oficial do Estado (DOE). José substituirá Thomaz Nogueira, que havia pedido para deixar o cargo de secretário no dia 28 de dezembro do ano passado.

O novo secretário da Seplan é formado em administração de comércio exterior. Na trajetória profissional soma 13 anos de experiência na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde já exerceu a função de técnico da área de planejamento, coordenador de projetos industriais e de comunicação social. Ele também já atuou no gabinete do superintendente.

José Júnior destacou, nesta terça-feira (31), que o convite feito pelo governador do Amazonas, José Melo (Pros), para que ele assuma a vaga, surgiu após empresários e secretários indicarem o seu nome para o cargo.

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) preferiu não comentar a indicação de José Júnior, mas informou que só irá se pronunciar após o anúncio da nomeação através do DOE.

EM TEMPO