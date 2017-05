Governador David Almeida anuncia investimentos de R$ 5 milhões para Festival Folclórico de Parintins

O Governo do Amazonas vai destinar R$ 5 milhões ao Festival Folclórico de Parintins 2017. O anúncio foi feito pelo governador David Almeida, durante a assinatura do contrato de patrocínio com a empresa Coca-Cola, que este ano investirá R$ 2,5 milhões na festa, considerada a maior da Amazônia.



A celebração do contrato, que aconteceu na sede do Governo, na Avenida Brasil, Compensa II, zona oeste, teve a presença dos presidentes dos Bumbás Garantido, Adelson Albuquerque; e Caprichoso, Babá Tupinambá; do deputado estadual Sabá Reis; o vice-presidente de finanças da Coca-Cola, Alexandre Fernandes; o prefeito de Parintins Bi Garcia; e o secretário de Cultura, Robério Braga.

De acordo com o governador, do total investido pelo Amazonas, R$ 2 milhões serão destinado às duas agremiações, outros R$ 2 milhões serão repassado à Prefeitura de Parintins para infraestrutura e o restante será investido na sonorização e iluminação do Bumbódromo.

“Ano passado, em virtude da crise, o governo não pôde ajudar o evento. Hoje, fazemos esse anúncio de apoio. Portanto, saímos de um investimento zero e entramos com R$ 5 milhões este ano. Acredito que, com isso, a festa tem tudo para garantir boas apresentações e um bom festival, pois com ele, ganha tanto o povo de Parintins, quanto o Amazonas”, afirmou David Almeida, que garantiu participação no evento, marcado para os dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

O vice-presidente de finanças da Coca-Cola, Alexandre Fernandes, disse que a empresa acredita no Festival, e que a iniciativa privada é essencial. “Nós participamos como patrocinadores há pelo menos duas décadas e a cada ano nos surpreendemos com o que é apresentado pelos bois. Sabemos do potencial e da importância desses investimentos”, disse.

Parintins

Para o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a ajuda do governador será essencial. Nos três dias de festa, cerca de R$ 60 milhões são inseridos na economia do município.

“Nós também já estamos correndo atrás de patrocínios com novas empresas e pelo menos duas já garantiram investimentos. Nossa perspectiva é ter este ano pelo menos R$ 20 milhões para a realização do nosso festival, que é o maior do Brasil”, afirmou.

Bumbás

Os presidentes dos Bumbás disseram que o Festival de 2017 promete ser um dos melhores dos últimos tempos. Ao todo, cada agremiação possui cerca de mil pessoas trabalhando na produção para os dias de apresentações. “Com a volta do Governo do Amazonas e o apoio da iniciativa privada com certeza poderemos fazer uma festa maravilhosa”, afirmou o presidente do Garantido, Adelson Albuquerque.

Já o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá lembrou dos problemas enfrentados no ano passado, mas se disse tranquilo para a competição deste ano. “As três noites serão de disputa, diferente da ultima edição, pois desta vez temos o Estado ajudando ainda mais o Festival”, completou.