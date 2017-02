Governador assina ordem para construção de Ceti em Nova Olinda do Norte

Em visita ao município de Nova Olinda do Norte (a 126 KM de Manaus), neste sábado (4), o governador José Melo assinou a ordem de serviço para início das obras de construção de um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti). A unidade escolar vai atender mais de três mil alunos do município que deve, no prazo de 40 dias, receber novamente a visita do governador para lançar o projeto da Matriz Econômica Ambiental e inaugurar obras na área de infraestrutura.

A ida do governador ao município faz parte da sua agenda de compromissos na Calha do Madeira. O governador segue para o município de Borba na segunda-feira (6), acompanhado da primeira-dama e presidente de Honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, e de parte da equipe de secretários estaduais. Em Borba, ele abre o ano letivo de 2017 da rede estadual de ensino com a inauguração do primeiro Ceti da cidade.

Com investimento na ordem de R$ 15 milhões, o Ceti em Nova Olinda do Norte será construído ao lado de uma unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ainda na área da educação, o governador José Melo esteve na Escola Estadual Engenheiro Abílio Nery, reinaugurada em 2015 pelo seu governo, onde anunciou a conclusão da quadra Poliesportiva da escola, que atende cerca de 500 alunos do ensino fundamental.

“É com muita alegria que podemos dar o pontapé inicial da pedra fundamental de Nova Olinda do Norte e vistoriar obras que vão trazer muitos benefícios para o povo da cidade. Conseguimos em dois anos equilibrar o governo e, por isso, estamos lançando um pacote de obras de mais de um bilhão para a educação, e de mais de R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura para permitir a melhoria de vida do povo da capital e interior. ” disse.

Balsa

Outra questão resolvida, durante a vistoria de José Melo na cidade, foi a retomada do funcionamento da balsa que faz o transporte de cargas, mercadorias e pessoas da cidade para a comunidade de Rosarinho. O governador ressaltou que serão alocados recursos do Fundo de Promoção Social (FPS) para a compra do combustível para que volte a trafegabilidade da balsa sem interrupção na região.

