Governador assina aviso de licitação para construção do Ceti de Tefé

Durante visita à Secretária de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), o governador do Estado, David Almeida, assinou o aviso de licitação para a construção do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) de Tefé. A obra será financiada pelos recursos do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional no Amazonas (Padeam).

A partir de agora, a Seduc convida os interessados a apresentarem propostas de execução das obras. O edital e cópias podem ser adquiridos na sede da Seduc, localizada na rua Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus.

A assinatura do aviso aconteceu durante visita do governador à Seduc e estavam presentes o secretário de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, professor Arone Bentes, a coordenadora do Padeam, Ruth Lilian Rodrigues da Silva, o subcoordenador do Padeam, Marcondes Rocha da Costa, e o Procurador Geral do Estado, Tadeu de Souza Silva.

Programa

Por meio do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam) o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) investirá 151 milhões de dólares objetivando a ampliação e otimização da rede pública estadual de educação.

Os recursos foram captados junto ao BID pelo Governo do Estado via Seduc e serão aplicados em ações que, no campo da engenharia, visam ampliar, em pelo menos 33 mil novas vagas a capacidade da rede de ensino, por meio da construção de 12 Centros de Educação de Tempo Integral; da transformação (adaptação) de 20 escolas-padrão para o modelo de tempo integral; da expansão de atendimento do Centro de Mídias de Educação; além da expansão de programas como “Reforço escolar” e projeto “Avançar”, dentre outras ações que incluem também investimentos objetivando a qualificação de profissionais da Educação e o fortalecimento dos mecanismos de gestão e gerenciamento escolar.

Com informações da assessoria