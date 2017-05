Governador anuncia obras para melhorar o trânsito

O governador David Almeida (PSD) anuncia hoje (15) a retomada pelo governo do Amazonas de várias obras cruciais para a melhoria do trânsito na capital, como a avenida das Flores, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, entre outras do Estado. As obras contemplam ainda a duplicação da AM-070 (Manoel Urbano), no trecho até a ponte do rio Ariaú, que juntas devem ganhar impulso para serem concluídas o mais breve possível.

A obra da avenida das Flores tem 11,1 quilômetros de extensão e se prolonga até a avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres), partindo da avenida Timbiras, na Cidade Nova, Zona Norte, até a rodovia AM-010, que interliga Manaus a Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Projeto

A avenida das Flores está inserida no contexto de outras obras do projeto de mobilidade urbana do governo do Estado, que inclui a construção de um anel viário, ligando o Distrito Industrial à avenida Torquato Tapajós. A avenida das Flores tem um investimento total de R$ 221,7 milhões, com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), financiamento da Caixa Econômica Federal e contrapartida do governo do Estado.

O projeto da avenida das Flores foi dividido em trechos de obras.

O trecho 3 parte do Terminal de Integração 3 (T3), na avenida Noel Notels e se estende em linha reta até o igarapé do Passarinho. No trecho 4, a obra continua o traçado e cruza as avenidas Margarita, no Nova Cidade, e Sete de Maio, no Santa Etelvina, e se interliga à AM-010, com saída nas proximidades do quilômetro 22, após o aterro sanitário.

O trecho 2, orçado em R$ 50,5 milhões, sai do cruzamento da avenida das Torres com a Timbiras e vai até a avenida Noel Nutels,

próximo ao T3.

A avenida das Flores tem duas mãos de fluxo, um canteiro central e três faixas para circulação de veículos em cada lado, sendo uma delas reservada para o corredor exclusivo de ônibus do sistema de transporte coletivo. Ao longo da via, paradas de ônibus padronizadas serão instaladas a cada 500 metros.

O projeto também inclui três passagens de nível, uma no cruzamento da avenida das Torres com a Timbiras, outra cruzando a avenida Noel Nutels, próxima ao T3, e uma terceira cruzando a rua Margarita, no Nova Cidade.

Zona Sul

David também anunciou que dará início às obras de recuperação de um trecho de 400 metros na rua Magalhães Barata, bairro Crespo, Zona Sul da Capital.

“Essas obras fazem parte do pacote de obras de infraestrutura anunciados pelo governo do Amazonas no último mês, da ordem de R$ 1,675 bilhão, e que estamos dando celeridade em sua execução”, afirmou o governador David Almeida.

A obra da duplicação da estrada recebe o investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Proinvest e Tesouro Nacional. A obra está orçada em R$ 279.642.517,36 e tem prazo de conclusão para junho de 2018.

