Governador Amazonino indica Comissão de Transição para levantar situação financeira e administrativa do Estado

O governador eleito Amazonino Mendes (PDT) indicou, na manhã de hoje (31), a Comissão de Transição, coordenada pelo ex-secretário de saúde Francisco Deodato, e determinou o levantamento dos números reais do Executivo estadual junto à equipe formada pelo governador interino David Almeida. A previsão é que as duas comissões iniciem os trabalhos na tarde desta quinta.

De acordo com o deputado estadual Sidney Leite (Pros), um dos integrantes da comissão de Amazonino, a equipe fará um levantamento minucioso da atual condição financeira e administrativa do estado. “A comissão vai primar por buscar números reais, para que o estado não sofra solução de continuidade.

É importante que o governo interino colabore com as informações e com os números, sejam eles de orçamento, execução orçamentária financeira, da arrecadação, bem como de processos e andamentos, sejam eles de licitação ou execução de convênios. Tudo isso para que o governador eleito e o vice Bosco Saraiva possam ter a noção exata da situação fiscal, orçamentária do Estado, para poder trabalhar na primeira semana a partir do levantamento desta comissão”, comentou o deputado.

A comissão de Amazonino é composta pelos servidores públicos Jeordane Oliveira de Andrade, Sander José Couto da Silva, Raimundo Nonato Belo Soares, Nícias Goreth Bastos Varjão, Anésio Brito da Paiva, Romeu Nogueira Campos Júnior, e pela advogada Regiane Lopes Gióia. Já o jornalista Célio Alves Rodrigues Junior foi indicado como assessor de comunicação da equipe de transição.

Prestação de contas

O governador eleito informa ainda que até o dia 6 de setembro, sua equipe jurídica irá concluir a prestação de contas da campanha eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com informações da assessoria