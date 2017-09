Gosta de pizza? Pizzaria oferece 14% de desconto no rodízio em Manaus

O cupom com desconto pode ser adquirido no site do Economiza Manaus – Divulgação

Quando falamos em massas, a primeira coisa que vem no pensamento como opção alimentar é a pizza. Seja no almoço ou no jantar, ninguém resiste a pizza bem quentinha, com queijo de qualidade e bordas macias. Essa é a massa que realmente satisfaz o cliente.

No Brasil, a pizza chegou em meados do século 19, no litoral de São Paulo. O brasileiro é considerado um dos maiores consumidores de pizza do mundo e quem tem deixado o manauense de “queixo caído” e, literalmente, babando nos rodízios de massas é a pizzaria Fornalha.

O empreendimento, que fica localizado na Avenida Professor Nilton Lins, n° 3522, loja 04, zona Centro –Sul, oferece 14% de desconto no rodizio de massas, incluindo bebidas (água e refrigerante). O ambiente é climatizado, higienizado, atendimento de qualidade e conta com um espaço para a diversão das crianças, tudo isso fazendo com que sua escolha seja a melhor.

Cliente satisfeito

“A pizzaria tem um ótimo ambiente, muito organizada, já tinha minha mesa reservada. O tempo todo é pizza passando rodeando a mesa, garçons bem treinados e o valor da oferta já inclui bebidas, eu amei”, explica Roberto Santos.

