Gosta de cinema? Confira as estreias desta quinta em Manaus

O cinema nacional vai dominar o fim de semana em Manaus. Além das estreias de “Corpo Elétrico” e “Como Nossos Pais”, o Cinépolis do Shopping Ponta Negra e Millenium Shopping confirmou o lançamento de “João, o Maestro”. O filme dirigido por Mauro Lima e estrelado por Alexandre Nero chega à capital amazonense nesta quinta-feira (31).

“João, O Maestro”

O longa acompanha a história de vida do maestro João Carlos Martins. Quando criança, ele foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos sua fama ganhou os noticiários e levou o músico à Europa e a outros países da América do Sul. Estabelecido como pianista de sucesso, na fase adulta, ele sofreu um acidente que prejudica o movimento da mão direita. João tenta se restabelecer e, enquanto isso, apresenta-se em concertos tocando com uma mão só. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda, o que faz com que ele, mais uma vez, tenha que se reinventar.

Além de Alexandre Nero, o elenco ainda conta com Alinne Moraes, Caco Ciocler, Rodrigo Pandolfo e Fernanda Nobre. A estreia nacional de “João, o Maestro” aconteceu no dia 17 de agosto.

As sessões são nos seguintes horários:

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 16h00, 19h30, 22h20 (sala VIP)

Cinépolis Millenium Shopping – 15h15, 18h00, 20h30

“Como Nossos Pais”

Vencedor absoluto do último Festival de Gramado, “Como Nossos pais” conta a história de Rosa que tem a sensação de estar errando tudo na vida. Filha de intelectuais dos anos 70 e mãe de duas meninas pré-adolescentes, ela se vê pressionada pelas duas gerações que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente. Uma supermulher sem falhas e nem vontades próprias. Até que em um almoço de domingo, recebe uma notícia bombástica de sua mãe. A partir desse episódio, Rosa inicia uma redescoberta de si mesma.

Jornais e críticos de cinema estão encantados com a atuação Maria Ribeiro que faz o papel principal neste filme. Em Manaus, as sessões serão nos seguintes horários:

PlayArte Multiplex Manauara – 11:40 – 14:10 – 16:50- 19:30 – 22:00

Cinépolis Ponta Negra – 15:30 – 18:30 – 21:30

“Corpo Elétrico”

Filme acompanha a história de Elias, que com a chegada do verão tem sonhado muito com o mar. Na fábrica em que trabalha, as responsabilidades aumentam à medida em que o fim de ano se aproxima. Depois de uma noite fazendo hora extra, Elias e os operários decidem sair e tomar uma cerveja. É quando novas possibilidades de encontros surgem no horizonte de Elias.

O longa conta com Marcelo Caetano na direção, que estreia no comando de uma película após integrar a equipe de importantes de filmes do cinema nacional, como “Tatuagem”, “Boi Neon”, “Mãe Só Há Uma” e “Aquarius”.

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 19:40

“Guardiões”

Raro de se ver em Manaus, um filme da Rússia será destaque da programação nos cinemas locais. A ficção científica “Guardiões” será exibido no Cinépolis do Shopping Ponta Negra e Cinemark Studio 5 a partir desta quinta-feira (31).

“Guardiões” se passa na época da Guerra e mostra, durante a Guerra Fria, uma organização chamada Patriota que cria um esquadrão de super-herois. Por anos, eles tiveram que esconder suas identidades, mas em tempos difíceis, eles terão de se mostrar outra vez. A direção fica por conta de Sarik Andreasyan e o elenco é formado por Aleksandr Komissarov, Aleksandr Semyonov, Alina Lanina e Anton Pampushnyy.

As sessões serão nos seguintes horários:

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 18h50*, 22h10 (Legendado) / 14h10**, 16h40 (Dublado)

*somente sábado e domingo

** exceto sábado e domingo

Cinemark Studio 5 – 16h10, 18h20, 20h35 (Dublado)

