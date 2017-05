Gorjetas ‘engordam’ o bolso dos garçons no AM

O pagamento de gorjeta em bares, restaurantes, pizzarias, hotéis e outros estabelecimentos, mesmo sendo opcional, coloca o Amazonas entre os Estados brasileiros mais generosos do país. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM) garante que o amazonense dificilmente se recusa a pagar o percentual, geralmente de 10%, destinado ao garçom, embutido na pré-conta e em casos oportunos ainda paga outro valor “por fora”, aquele trocado que não entra nas contas do estabelecimento.

No restaurante Rancho Búfalo, localizado na avenida Constantino Nery, o garçom Marconi Bastos, 32, informa que existe um esforço da parte do profissional para dar um bom atendimento e, assim, receber esse valor, porque a maioria dos clientes paga a gorjeta quando sai satisfeito.

“Esse valor é incluso em cima do serviço completo, não só do atendimento entre o cliente e o garçom, mas também churrasqueiro, o caixa, o recepcionista e outros. Por isso, às vezes, quando algo sai errado, o cliente perde a vontade de pagar com convicção”, declara.

Os clientes de Marconi são acostumados a contribuir com a gorjeta espontânea. O garçom destaca a generosidade dos clientes antigos da casa, que fazem questão de pagar a gratificação, principalmente para aqueles atendentes que já conhecem.

“Tem cliente que já sabe até o dia em que o garçom dele trabalha ou fica de folga para vir à casa, e acaba criando uma relação de proximidade entre eles”, relata.

A professora Hevanna Lima, 36, disse que nunca se recusou e sempre pagou a taxa de 10% na nota, mas a gorjeta espontânea, fora a nota fiscal direto na mão do garçom, nunca pagou. “Acho que é uma questão cultural, porque nos Estados Unidos é comum deixar, fora a porcentagem, um trocado para o garçom, camareira, seja quem for, mas já é algo intrínseco da população”, comenta.

Hevanna acredita que a regulamentação da gorjeta tem dois lados. Primeiro, o lado do dono do estabelecimento, que teria por obrigação pagar os funcionários contratados, e não os clientes. E outro lado seria do trabalhador, pelo altruísmo dos clientes, de ajudar os garçons a ter uma renda extra.

“Os garçons têm seus salários e agora o direito aos 10%, e ainda podemos pagar por fora. Não sei até que ponto é justo pagar por todos os lados”, avalia.

Nova lei

O assunto vem à tona dias depois da entrada em vigor da regulamentação do pagamento da gorjeta. Entrou em vigor no último dia 13 a lei nº 13.419, que regulamenta a cobrança e distribuição de gorjetas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares.

O texto sancionado pelo presidente da República, Michel Temer, em 13 de março, estabelece que o valor pago seja incorporado como remuneração dos trabalhadores e contribuirá para encargos sociais, previdenciários

e trabalhistas.

Questionamentos

Lilian Guedes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), garante que o perfil do amazonense é de não questionar os valores vindos nas notas de compra e não reclama, talvez por vergonha. “Em 17 anos acompanhando o mercado, são raras as vezes que presenciei os consumidores questionarem e se negaram a pagar a taxa dos garçons”, detalha.

