Google lança versão em português de concorrente do WhatsApp

O Google lançou nesta segunda-feira (5) a versão em português do Allo, um híbrido de aplicativo de mensagens e assistente pessoal anunciado pela empresa nos EUA em setembro deste ano.

O funcionamento do app gratuito é similar a de concorrentes como WhatsApp e Telegram, mas o Allo tem embutido recursos de inteligência artificial que automatizam algumas tarefas e permitem realizar buscas no Google dentro das janelas de conversa.

Uma das ferramentas, por exemplo, faz com que ele sugira respostas automaticamente durante as conversas.

“Você pode enviar um ‘sim’ rápido como resposta para um amigo que perguntou ‘Você está chegando’? As respostas Inteligentes também sugerem comentários para fotos. Se o seu amigo enviar uma foto do bichinho de estimação dele, você verá sugestões como ‘Ahhh, que fofo!'”, diz comunicado da empresa.

O app também permite, sem sair da janela de chat, consultar a previsão do tempo, ver rotas, programar alarmes, entre outras ações.

O português é a terceira linguagem na qual o Allo está disponível. O aplicativo, que funciona para Android e iOS, estreou em inglês e depois passou a ter suporte em alemão.

FolhaPress