Google anuncia Pixel, o primeiro smartphone feito pela empresa

O Google anunciou nesta terça (4), em evento em San Francisco (EUA) o Pixel, primeiro smartphone fabricado exclusivamente por ele.

O celular será o primeiro a contar com o assistente pessoal do Google, que assume o papel do Google Now e realiza funções similares as executadas pela Siri, presente nos aparelhos da Apple.

No evento, a assistente foi usada para buscar fotos de datas e locais específicos, interagir com aplicativos de mapas e músicas e realizar tarefas como reservar mesa em restaurantes.

O aparelho chega ao mercado em dois modelos: tela de 5 polegadas e 5,5 polegadas (Pixel XL).

O novo modelo pode ter uma carga de 7 horas feita em 15 minutos e possui câmera de 12,3 megapixels.

Os dispositivos possuem versões com memória de 32 GB ou 128 GB e em três cores: prata, preto e azul -esta última, em edição limitada, à venda somente nos Estados Unidos.

O novo celular tem preço que começa em US$ 649 (R$ 2.100). O Google está trabalhando exclusivamente com a operadora norte-americana Verizon Communications nos Estados Unidos, disseram executivos da companhia.

Primeiramente, o Pixel estará à venda nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália -com pré-venda em 4 de outubro e nas lojas em 20 de outubro. Ainda não há previsão de chegada dos celulares ao Brasil.

O Pixel é a mais recente tentativa da empresa para vender um aparelho com sua marca e desafiar o domínio da Apple sobre um mercado global que movimenta US$ 400 bilhões.

Outros produtos

A companhia também apresentou uma série de novos produtos nesta terça-feira.

Foi divulgado o DayDream View, o primeiro óculos de realidade virtual da companhia, e o Google Home, um aparelho que permite interagir com a assistente virtual da companhia e acessar buscas e serviços a partir da voz.

Também foram apresentadas uma nova versão do Chromecast (aparelho para assistir a vídeos on-line na televisão), chamada Ultra, e um roteador wi-fi desenvolvido pela companhia.

Assim como no caso dos celulares, ainda não há data para que os produtos sejam vendidos no mercado brasileiro.

Folhapress