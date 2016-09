Goleiro Walter descarta duelo com Cássio no gol corintiano

Bastante elogiado pela torcida e também pelo preparador de goleiros Mauri Lima por suas atuações nos dois últimos jogos, Walter agradeceu ao reconhecimento, mas descartou travar uma batalha com Cássio para assumir de vez a titularidade no Corinthians.

“Não tem batalha, a gente está sempre junto, um respeita o outro. Ele me mandou uma mensagem depois do jogo me parabenizando. Cria-se muito isso, o extracampo cria essa batalha, fica até ruim para nós. Uma hora ou outra a gente acaba escutando, mas a gente apaga isso, deixa fora, mantendo uma amizade como a gente sempre teve”, afirmou.

Nesta quinta-feira (29), Cássio não pôde treinar de novo devido a dores no ombro e Walter deve ser mantido no time para pegar o Botafogo, sábado (1), no Rio.

Por Folhapress