Goleiro da chapecoense chega a São Paulo

O goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes do acidente com o voo da Chapecoense deve passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da cidade de São Paulo, para onde foi levado no início da madrugada desta terça-feira (13). Ele chegou à capital paulista em voo especial equipado com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) procedente de Medelin. O avião fez escala em Manaus, e aterrissou no Aeroporto de Congonhas – São Paulo, na Zona Sul da cidade pouco depois da meia-noite.

Follmann é o primeiro sobrevivente da tragédia a retornar ao país. A queda do avião ocorrida em Medelin, no último dia 29 de novembro, deixou 71 mortos e seis feridos, dos quais quatro são brasileiros e dois tripulantes bolivianos. No voo de volta ao Brasil, o jogador veio acompanhado do por uma equipe médica, incluindo o médico do clube Marcos Sonaglio e por um familiar.

De acordo com o hospital, o primeiro boletim médico deve ser divulgado, no início da tarde desta terça-feira (13). O jogador teve parte de uma das pernas amputada e precisa ser submetido a procedimento para corrigir uma lesão na coluna.

O jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel se recuperam bem, e devem retornar hoje à noite ao Brasil, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A previsão é que a aeronave VC-99 Legacy chegue por volta das 21h em Chapecó (SC). O avião será adaptado com duas UTIs móveis. Os pacientes serão acompanhados por médicos da Chapecoense e da FAB, especializados em transporte aeromédico.

Marli Moreira

Agência Brasil