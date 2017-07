Gol, Azul e Latam são notificadas em Manaus

Órgãos de defesa do consumidor fiscalizam aplicação de novas regras da Anac – Fotos: Michael Dantas

Três das maiores companhias aéreas brasileiras e mais uma estrangeira foram autuadas no aeroporto internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, por não atenderem às exigências de informação necessária ao cliente, sobre os preços e requisitos de despacho de bagagens. Os autos foram referentes à ausência de informações sobre preços das cobranças nos guichês das companhias durante blitz de força-tarefa de defesa do consumidor realizada nessa sexta-feira (28).

As empresas Gol, Azul e Latam têm dez dias para apresentar soluções, caso contrário serão multadas em valores que variam de R$ 200 mil a R$ 3 milhões, de acordo com o porte da empresa ou da gravidade do erro. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado Executiva de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM), Ministério Público Estadual (MPE-AM) e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, disse que entre as irregularidades foram encontradas falta de informação e dimensões de mala que não estão sendo informadas. Segundo ela, em algumas companhias o valor é informado, mas a dimensão, não. Em outra, há a dimensão, mas não o valor, além da ausência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação encontrou irregularidades por parte das companhias aéreas no aeroporto Eduardo Gomes quanto à aplicação das regras da Anac

Rosely orientou que o consumidor tem que estar bem atento. Ela alerta que, se comprar as franquias de bagagens pelo site da empresa, é importante “printar” todas as informações repassadas para comprovar o que efetivamente comprou da companhia.

O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, Nicolas Gomes, identificou falhas como, por exemplo, a falta de informação de como é praticada a cobrança nas bagagens que são despachadas. “Nas lojas das companhias aéreas, as informações estão presentes, mas onde o cliente realmente despacha a bagagem essa informação não está presente, há informações no balcão que não estão presentes no site”, alertou.

O promotor Otávio Gomes, do MPE-AM, chamou atenção para os sites das empresas. “A gente busca e quer que se tenha preços menores em termos de passagens. Estão cobrando pela bagagem, sim, mas o preço da passagem tem que cair em contrapartida”, finalizou.

Para o técnico de suporte Márcio Gerônimo, 43, é clara a falta de informações a respeito do mínimo que as empresas têm para oferecer. “Para um serviço caro do jeito que é, a falta de informação só atrapalha. Os preços aumentam e ainda deixam de dar essas informações básicas. O usuário acaba bastante prejudicado”, avaliou.

Cinco autos de constatação foram lavrados pela ausência da placa da Lei do Troco

O engenheiro Marcelo Portes, 37, disse não ter enfrentado problemas quanto às informações em Manaus e em outros aeroportos pelos quais passou. Ele explicou que, quando comprou as franquias pela internet, teve acesso às informações sobre quantidade de bagagens a que tem direito e o peso de cada uma, conforme o valor cobrado. “A mudança não foi boa para a gente enquanto consumidor, com o aumento, mas a informação está sendo passada”, disse.

A ação também aconteceu nos aeroportos de todo o país, com o objetivo de verificar cumprimento das novas regras da resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

