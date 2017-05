Goiano é assassinado dentro de hotel no Centro de Manaus

Marcos Aurélio da Silva, de 38 anos, conhecido como “Goiano”, foi assassinado com três tiros na noite desta quarta-feira (24), no hotel onde ele estava hospedado há cerca de três meses, localizado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado pela policia, também era hospede do hotel e fugiu do local após matar a vitima.

De acordo com informações que testemunhas repassaram para a Policia Civil, o crime aconteceu na recepção do local, no momento em que o “Goiano” chegou acompanhado de uma mulher, que não foi identificada. Houve um desentendimento entre a vitima e o suspeito, que apontou uma arma para o “Goiano”, que tentou se defender com uma faca de cortar pão, mas acabou sendo baleado com três tiros que atingiram a cabeça, o abdômen e uma das mãos.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o suspeito fugiu em uma motocicleta que não teve as características divulgadas após o crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vitima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hotel. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com a policia, a mulher que estava com “Goiano” também fugiu após o crime. A motivação da briga entre a vitima e o suspeito ainda não foi esclarecida pela equipe de investigação.

Um comerciante da área, que não quis se identificar, informou que “Goiano” estava em Manaus há cerca de três meses e trabalhava fazendo bicos e vendendo verduras. A vítima contou para o comerciante que era policial no Estado de Goiás.

“Ele era uma pessoa tranquila, não tinha problemas com ninguém aqui, ele conversava com a gente e dizia que era policial e que estava atrás de emprego. Enquanto não conseguia estava fazendo uns ‘bicos’ aqui mesmo pelo Centro”, disse o comerciante.

Funcionários do hotel não quiseram falar dar declarações. O estabelecimento possui câmeras de seguranças, as imagens devem auxiliar nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Marcos Aurélio era natural do município de Petrolina (GO), o corpo deve ser encaminhado para a cidade natal da vítima.

Daniel Landazuri

EM TEMPO