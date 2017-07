Glória Maria revela que usou LSD, Santo Daime e já ‘ficou’ com entrevistado

Glória revelou ainda que já foi “cantada” por dois entrevistados – Reprodução

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a jornalista Gloria Maria fez jus à fama de “sincerona” e falou abertamente sobre temas que são considerados tabus por algumas celebridades, como por exemplo, uso de drogas e o amor. Ela falou ainda sobre a entrevista icônica com Michael Jackson e até um affair com entrevistado.

Ao falar sobre relacionamentos, a jornalista abriu o jogo e disse que se joga mesmo: “Eu me jogo”, disse ela, ao lembrar uma relação que a fez deixar o Brasil por um período.

“Em 1982, eu me apaixonei por um cigano em Ibiza e acabei ficando seis meses por lá. Eu sempre me jogo, não tô nem aí.”

Glória revelou ainda que já foi “cantada” por dois entrevistados e, com um deles, a coisa até engrenou.“Sim, duas vezes. Um rolou. Aconteceu porque eu sou muito natural, sou muito espontânea, não sou aquela dentro da casinha.”

A jornalista contou sobre a experiência que teve com o Rei do Pop, Glória Maria contou que mudou a impressão que tinha do cantor.

“Ficamos sentados no chão de um barraco e ele queria saber coisas da minha vida mesmo. Fiquei impressionada, porque a ideia que a gente tinha dele era aquele cara problemático, que odiava poluição, mas ele subiu o morro a pé e eu era a poluição em pessoa. Eu estava imunda e ele ficava me abraçando, me beijando, então ele não era aquilo tudo que falavam”, disse.

Após dizer que sonha entrevistar Silvio Santos, que já foi seu companheiro de emissora na Globo, Glória Maria revelou para que sempre “se joga” em todos os sentidos e contou para Matheus que já experimentou alguns alucinógenos durante sua vida, como o LSD.

“Eu já tomei Santo Daime, comi cogumelos alucinógenos. Quando eu era muito jovem, eu era da época da revolução sexual, da revolução de comportamento. Tomei LSD, quando tinha 17 anos, e foi uma experiência só, que valeu para a vida inteira (risos)”.

Confira a entrevista na íntegra:

EM TEMPO

