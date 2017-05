Globo quer que Enzo, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, seja ator

A Globo quer transformar Enzo Celulari, filho de Claudia Raia, 50, e Edson Celulari, 59, em ator. O rapaz, que tem 20 anos, deve ser chamado para um teste em breve. As informações são do jornalista Fernando Oliveira, da coluna “Zapping”, publicada no jornal “Agora”.

Em 2016, a filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa, estreou em “Malhação”. Pouco depois, Antonia Moraes, filha de Gloria Pires e Orlando Moraes, fez parte do elenco de “Rock Story”.

Enzo esteve no “Tamanho Família” deste domingo (14) e chamou a atenção do público, que comentou nas redes sociais sobre a beleza do rapaz. No programa, Claudia Raia revelou que o filho é avesso à exposição e se referiu a ele como “um lorde, um príncipe inglês”.

Folhapress