Globo nega que polícia tenha procurado Ilmar

Marcos irrompeu uma série de discussões com seus colegas de confinamento na manhã desta segunda (3). Na mais quente delas, acusou o ex-amigo Ilmar de ter sido procurado pela polícia por não pagar pensão alimentícia ao filho.

“A polícia veio atrás de ti aqui. Bateu na porta da casa por falta de pagamento de pensão. Eu ofereci para pagar e daí você me trai”, disse o médico.

Procurada pela reportagem, a Globo negou a versão de Marcos. “Há cerca de um mês, a família de Ilmar procurou a produção do ‘BBB 17’ pedindo que uma senha bancária do participante fosse verificada com ele. Não houve envolvimento da polícia nesse episódio”, afirmou em nota.

O advogado do mato-grossense, João Victor De Souza Cyrino, disse que a pensão da criança está em dia.

Segundo ele, antes de entrar na casa, o “brother” deixou a família responsável pelo pagamento da pensão. Para isso, entregou sua senha bancária.

Ainda de acordo com a versão de Cyrino, o código estava incompleto. Por isso, a mãe e a irmã de Ilmar teriam assumido a responsabilidade de pagar a pensão, com dinheiro do próprio participante, enquanto ele estivesse na casa.

“Mas por questões de saúde, um tio dele [Ilmar] está fazendo tratamento de quimioterapia, a família estava precisando de dinheiro. Por isso, elas [mãe e irmã] pediram à Globo que falasse com ele sobre a senha. Como a produção não pode dar detalhes, apenas repassar o pedido, o Ilmar logo presumiu que se tratava da pensão, mas não é isso”, diz Cyrino.

Kamila Giacomelli, irmã de Ilmar, confirmou a versão do advogado, mas preferiu não comentar o comportamento de Marcos.

