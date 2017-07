Global Shapers promovem curso de robótica para pais e filhos em Manaus

O curso é indicado para crianças a partir de sete anos – Fotos: Divulgação

Com objetivo de arrecadar verbas para ajudar comunidades carentes em Manaus, o Global Shapers vai promover, a partir do segundo semestre de 2017, uma série de palestras. O primeiro workshop será de “Robótica para pais e filhos”, que vai ser ofertado no dia 12 de agosto, no Impact Hub, em comemoração ao Dia dos pais. O curso vai ser ministrado pelo especialista Glauco Aguiar, com duração de 4 horas.

Nesta primeira atividade, a ideia é fazer com que pais e filhos tenham a oportunidade de trocar experiências, ao mesmo tempo em que aprendem noções sobre robótica, montando o primeiro robô deles.

“A ideia do curso é promover um contato lúdico com os robôs sendo montados do zero com a ajuda dos pais. Além de resgatar aquela magia dos projetos caseiros, e ao mesmo tempo preparando a geração atual para o futuro”.

Indicado para crianças a partir de sete anos, o curso ensina como montar e programar um Mindstorms, robô educacional da Lego – que permite que os pequenos exercitem suas habilidades e coloquem em prática suas criatividades.

O workshop segue a linha da educação criativa, já que a robótica é uma ferramenta multidisciplinar

De acordo com Glauco Aguiar, os participantes vão aprender alguns tipos de sensores e motores e toda programação será feita por meio de brincadeiras e quizzes.

“Acreditamos que desmistificar o que é a robótica com a ajuda dos pais vai ser incrível. Fora que a lembrança da montagem e programação do primeiro robô ao lado do pai vai ser ótimo”.

O workshop segue a linha da educação criativa, já que a robótica é uma ferramenta multidisciplinar e pode ajudar no aprendizado como um todo. Com a atividade, as crianças desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, noções de design, capacidade de solucionar problemas, facilidade de trabalhar em equipe, aumentam o senso crítico, aprendem a integração de disciplinas (física e matemática, principalmente). Além de despertar a criatividade, autonomia, responsabilidade e uma postura empreendedora. Acesse aqui para efetuar a inscrição.

O curso de robótica para crianças terá duas turmas (manhã e tarde), será realizado pela manhã, a partir das 08h até 12h e à tarde das 14h às 18h, no Impact Hub, localizado na avenida Efigênio Salles, 1299 – bairro Aleixo. A inscrição custa R$ 99 (individual) e R$ 149 (pai+filho) e deve ser feita por meio do site Sympla, aqui.

Com informações da assessoria

