Givancir Oliveira é reeleito presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus

Com 2.278 mil votos, o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, foi eleito para mais um mandato de quatro anos à frente do sindicato. O resultado da eleição, divulgado na noite desta quinta-feira (8), na sede do STTRM, localizada na rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, amplia o domínio da família Oliveira sobre o sindicato – que já dura 12 anos.

Em segundo lugar ficou o candidato Francisco Ferreira com 116 votos. Desde o início, a apuração revelou ampla maioria dos votos para Givancir. Por volta das 19h, com metade dos votos contabilizados, a vantagem de Oliveira já beirava os 80%. Derrotado, Francisco Ferreira, que concorria pela chapa 2, disse que aceitaria o resultado escolhido pelos rodoviários.

“Colocamos nosso nome à disposição para que os trabalhadores pudessem avaliar. Tínhamos uma proposta para a classe, mas ela não entendeu dessa forma. Paciência”, lamentou Ferreira.

A eleição teve início nas primeiras horas da manhã de hoje, nas garagens das empresas de ônibus, e entrou pela noite com a apuração dos votos. Vencedor mais uma vez, Givancir foi sereno na avaliação do pleito e nas projeções para o próximo mandato.

“Vamos continuar o trabalho que temos realizado, respeitando as vontades da categoria e lutando de forma incansável para manter os cobradores em seu lugar, já que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) tem projeto para retirar esses trabalhadores dos ônibus. Vamos lutar até as últimas consequências para evitar isso”, declarou.

