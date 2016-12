Gincana solidária para ajudar crianças de abrigo acontece neste sábado

A ‘Gincana Solidária 2016’ acontece neste sábado (10), com expectativa de arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, brinquedos e artigos de higiene para o Lar da Dona Val, entidade que apoia 67 crianças desabrigadas de Manaus.

O evento acontecerá, das 8h às 14h, no Clube dos Suboficiais e Sargentos do Amazonas (Cassam), com uma gincana esportiva. Essa é a quinta edição do projeto. Para o Diretor Executivo Geral do Grupo Chibatão, Jhony Fidelis, a ação já é vista como uma confraternização da empresa junto à comunidade.

“A responsabilidade social com a comunidade é uma das premissas do grupo, que desenvolve constantemente ações de apoio às instituições filantrópicas”, disse.

O Lar da Dona Val é administrado pela aposentada Waldiza Araújo e sobrevive com doações vindas de vizinhos e algumas empresas. A instituição atende crianças com idade entre 0 e 18 anos que foram abandonadas pelos pais.

A gincana promovida anualmente tem como principal meta auxiliar com alimentos, roupas e recursos, instituições destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes e que não recebem apoio de entidades públicas.

Na ocasião, haverá competição de futebol masculino, queimada feminina, dominó e gincana de resistência e atenção. Para quem quiser contribuir de forma direta, a fica localizada na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale I, Zona Oeste. Ou então pelo telefone (92) 99122-5609.

Com informações da assessoria