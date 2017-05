Gilmar Mendes vai decidir sobre eleição para governo no AM

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, será o responsável pela decisão final no caso do mandado de segurança impetrado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), solicitando que a escolha do novo mandatário estadual seja feita na casa, de forma indireta.

Após deliberação da ministra Rosa Weber, que determinou eleições diretas para o sucessor de José Melo (Pros), o processo foi distribuído automaticamente para o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na tarde de terça-feira (16). Julgando-se como parte vencida na decisão do processo, Napoleão Filho despachou o documento para a presidência do TSE, ou seja, para o ministro Gilmar Mendes, a quem caberá decisão monocrática sobre o tema.

No despacho, Napoleão Filho destacou que “considerando-se que a liminar pretendida pela impetrante busca, em verdade, obstar a execução de julgado determinada pelo Colegiado desta Corte Superior, no qual fiquei vencido, encaminhe-se o feito à elevada apreciação do Senhor Presidente deste Tribunal, para as providências que julgar necessárias (Art. 9o., “e” do RITSE) ”.

A tentativa da Aleam é embasar o recurso no texto da Constituição Federal que, em seu artigo 81, assegura eleições indiretas em situações semelhantes à ocorrida no Amazonas.

Henderson Martins e Raphael Sampaio

EM TEMPO