Gilmar Mendes diz em Manaus que decisões ainda podem interferir nas eleições no AM

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, reuniu-se nesta quarta-feira (26) com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Yedo Simões, em Manaus, para acompanhar os preparativos da nova eleição para governador e vice-governador do Amazonas, que ocorrerá no dia 6 de agosto.

Em entrevista, O ministro comentou que ainda há desdrobamentos jurídicos que podem interferir nas eleições suplementares. O recurso sobre a decisão que levou à realização da eleição suplementar poderá ser julgado após o dia 6 e com isso, haver cancelamento de um eventual segundo turno.

“Se a matéria depende de julgamento, temos que esperar um julgamento definitivo. O que existe hoje é uma liminar do ministro Celso de Melo que poderá ser até referendada no início dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Houve uma situação peculiar que, de fato, não estava numa composição supletiva e se determinou a execução imediata daquele acórdão e, por maioria, o Tribunal decidiu e temos que, assim, cumprir. Esses recursos serão tempestivamente apreciados, além de eventuais recursos ao Supremo. Enquanto há vida há esperança”, concluiu Gilmar Mendes.

O Amazonas terá eleições suplementares após os mandatos do ex-governador, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira, terem sido cassados por compra de votos nas eleições de 2014.

Gilmar Mendes pode voltar ao Amazonas no dia 6 de agosto, caso a eleição seja mantida.

