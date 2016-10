Gilberto Gil compõe inspirado em tratamento de doença

A criatividade de Gilberto Gil parece ter aflorado com o período em que o cantor passou em tratamento por insuficiência renal.

Em sua conta no Instagram, a mulher do baiano, Flora Gil, publicou na madrugada desta segunda-feira (17) um vídeo do cantor ensaiando uma composição inspirada em sua cirurgia no coração. “Inspiração depois de tanto hospital #obrigadatodososmedicos#”, escreveu.

Em tratamento desde fevereiro, o cantor foi submetido a uma biópsia do coração com o intuito de identificar as causas de sua doença.

Na canção, Gil narra o processo cirúrgico, dizendo que a médica “mandou arrancar quatro pedacinhos” de seu coração.

Em entrevista ao ‘O Globo’, Gil explicou que foi diagnosticado com uma síndrome cardiorrenal, uma combinação de insuficiência renal com cardíaca. Disse ainda que o tratamento tem exigido internações mensais, mas que elas não interromperam sua agenda de shows.

Ele está atualmente realizando a turnê ‘Dois Amigos, um Século de Música’, com Caetano Veloso.

Em agosto, uma apresentação da turnê no Metropolitan (zona oeste do Rio) teve que ser adiada após o cantor sentir náuseas por causa de sua medicação para tratar a insuficiência renal. O show foi remarcado para o dia 30 de outubro.

