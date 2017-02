‘Gigante da Zona Leste’ faz homenagem ao bairro de São José no Sambódromo

Apostando nas próprias raízes, a escola de samba A Grande Família entrou na avenida contando a história do bairro São José Operário, localizado na Zona Leste de Manaus, onde fica a quadra da escola. O sentimento foi de fraternidade e saudade do ex-presidente da escola, Luizinho Andrade, 37, que faleceu no início deste mês devido a uma inflamação no cerebelo, o que ocasionou a falência múltipla dos órgãos.

Devido ao tempo para entrar na avenida, não houve o minuto de silêncio em memória do baluarte da escola, mas foi com lágrimas nos olhos que os integrantes da agremiação vermelha e branca relembraram de seu líder. O presidente Almir Inácio contou o quanto tem sido difícil esse momento. “Jamais baixaremos a cabeça, estamos muito comovidos, agradecemos a toda comunidade pelo apoio e carinho”, disse o presidente.

Uma placa escrita “Para Sempre Luizinho” foi apresentada no abre alas. A rainha de Bateria, Arleane Marques, mostrou toda sua majestade na avenida. “É com muita emoção que desfilo. É um misto de felicidade e tristeza. Feliz porque estou realizando um sonho de criança e triste pela perda do Luzinho”, falou, emocionada.

O carnavalesco Jorge Granjeiro traz para o Sambódromo o enredo “Grandes sonhos, Grande Família, Grande Circular… Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular”. O tema promete ‘incendiar’ e emocionar a torcida vermelha e branca nas arquibancadas.

A vice-campeã do ano passado vem com 3,2 mil brincantes, três carros alegóricos e 250 ritmistas.

Ano do Galo

Pelo horóscopo chinês, 2017 é o ano do Galo, o símbolo da agremiação. A diretoria da agremiação não descarta que esse sinal possa trazer o título a escola.

Bárbara Costa

EM TEMPO