Gestores públicos do AM têm até esta sexta para prestar contas

Dos 351 gestores públicos do Amazonas que são obrigados a entregar os documentos de prestação de contas, referentes ao exercício financeiro de 2016, apenas 58 efetuaram, até esta quarta-feira (29), a entrega dos arquivos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Nesta sexta-feira (31), encerra-se o prazo final de entrega das contas, em que se detalha o uso do dinheiro público. Os arquivos devem ser enviados pela internet por meio do sistema e-Contas até as 23h59 desta sexta-feira. O gestor que não entregar, poderá ser multado durante o julgamento das contas, além de tomadas de contas especiais por parte do TCE.

São esperadas, por meio do sistema E-contas, outras 340 prestações dos gestores públicos das câmaras municipais, das prefeituras, do governo do Estado e de órgãos das administrações direta e indireta do Estado e dos municípios. Todos são obrigados, por lei e sob pena de multa, a prestarem contas de como gastaram o dinheiro público.

Caso o gestor responsável não entregue a prestação de contas no prazo previsto, o Tribunal de Contas deverá realizar a devida Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária (artigo 9º da lei nº 2.423/1996) e a omissão, constituir crime de improbidade administrativa, prevista no inciso 2 do artigo 11 da lei nacional nº 8.429, de 2 de junho de 1992. “A inadimplência também deve ser comunicada ao Ministério Público do Estado do Amazonas pelo relator das Contas”, conforme alerta do secretário-geral de Controle Externo do TCE (Secex), Pedro Augusto Oliveira da Silva.

Devem entregar as prestações de contas os chefes do Poder Executivo (capital, interior e do Estado), presidentes de Câmaras municipais, dirigentes de órgãos da administração indireta (autarquias e fundações), Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundos Especiais Municipais, gestores da administração direta estadual e municipal (secretarias e órgãos de saúde), administração indireta (autarquias e fundações) e Fundos Especiais, além da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Ministério Público do Estado (MPE) e Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam).

Fabiane Morais

EM TEMPO