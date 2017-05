Gestores da rede municipal de ensino participam de seminário para troca de experiências

Buscando promover um momento de troca de experiências e descontração entre gestores de unidades de ensino da rede municipal de ensino, a Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte realizou, na manhã desta sexta-feira (26), o 2° Seminário de Gestão, com o tema “Práticas de Sucesso em Gestão de Pessoas e Mediação”. O encontro aconteceu no auditório da Escola Municipal João Alberto de Menezes, no bairro Manoa.

Os 63 gestores que estiveram presente foram recebidos com a apresentação de alunos do 2° período do Centro Municipal de Educação (Cmei) Rita Mourão, bairro da mesma zona, que dançaram e dramatizaram a música “O encantador das águas”. Os diretores também participaram de dinâmicas desenvolvidas pela coaching de Vida e Carreira, Francilucia Santos, onde foram incentivados a refletir sobre o profissional na educação.

A coaching falou da importância do profissional olhar para dentro de si para que alcance o bom desempenho do grupo. “O educador precisa entender primeiro como ele está, o que ainda o motiva, o sonho que ainda pretende alcançar e quando ele consegue se questionar. Automaticamente ele vai dar atenção para a necessidade do grupo e o trabalho flui na mesma direção”, explicou Francilucia.

A chefe da DDZ Norte, Arlete Mendonça, esteve presente no seminário e falou da necessidade de proporcionar um momento fora da escola com os gestores. “O objetivo desse encontro é dar oportunidade aos diretores um momento de troca de experiências, para que percebam que no meio das situações complexas do dia a dia, é possível fazer uma gestão de qualidade”, afirmou.

Para a diretora Cmei Professora Sofia Soeiro do Nascimento, no bairro Santa Etelvina, o seminário foi um momento de reflexão, partilha de experiência, de reconhecimento e valorização dos gestores. “Esse é um momento único e faz a gente perceber o quanto é necessário a gente entender a vida do outro, porque nós gerenciamos vidas e é o nosso gerenciamento que vai fazer o trabalho do outro dar certo”, afirmou.

Com informações da assessoria