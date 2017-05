Gestante em Manaus tem parto dentro do próprio carro após ser socorrida por bombeira

Uma mulher de 20 anos, identificada como Monique Cândido, deu à luz dentro do próprio carro, na manhã desta quarta-feira (31), após pedir socorro no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona Sul da cidade.

Ao verificar a situação de emergência, a soldado bombeiro Querem Evely, que é estudante de Medicina, tomou a direção do carro da gestante para levá-la ao hospital, com a escolta de um carro da corporação. Porém, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve tempo para chegar à maternidade, pois Monique estava em avançado trabalho de parto.

Diante da situação, a soldado realizou o parto dentro do veículo, trazendo ao mundo o bebê Brendo Mikael, nascido em perfeito estado de saúde, com 3,5 kg, após 39 semanas de gestação.

Feliz pelo trabalho realizado, Querem Evely mostrou-se agradecida por ter contribuído com a situação inusitada. “Agradeço imensamente a Deus a oportunidade de dar assistência a esse parto, pois todo conhecimento adquirido me permitiu realizá-lo sem intercorrências”, enfatizou.

A criança deu entrada na Maternidade Balbina Mestrinho, onde permanece em observação junto com a mãe.

Raphael Sampaio

EM TEMPO