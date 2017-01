Gerentes e assessores pedagógicos da rede municipal participam de Jornada Pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou, nesta segunda-feira (23), a Jornada Pedagógica do ano letivo de 2017. O evento, que acontece até quarta-feira (25), no auditório da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) busca apresentar a gerentes, coordenadores e assessores pedagógicos das Divisões Distritais Zonais (DDZs) orientações para o desenvolvimento do ano letivo nas 492 unidades de ensino da rede municipal.

O encontro tem como foco principal reforçar as orientações em torno das atividades que serão desenvolvidas pelas escolas visando a aprendizagem, alfabetização e a conquista de bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na Prova Brasil deste ano. De acordo com a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Trajano, o encontro reuniu os responsáveis pedagógicos das divisões para discutir formas de alcançar as metas traçadas pela secretaria durante o ano letivo.

“É preciso que nós comecemos o ano fazendo essa discussão de forma coletiva para que o trabalho tenha resultados. Temos duas metas importantes para esse ano: o Ideb, ou seja, de estarmos entre as oito melhores capitais do Brasil. E a meta fundamental para alcançarmos todos os resultados, que é a alfabetização plena dos nossos alunos do 1º ao 9º ano, para que eles aprendam de fato com sua competência leitora e escritora desenvolvida”, explicou.

Segundo a chefe da Divisão de Ensino Fundamental (DEF) da Semed, Suely da Silva, será repassado nos dias de encontro, as orientações para o ano letivo de 2017 das divisões e gerencias do Departamento de Gestão Educacional (DEGE) da Semed, orientações pedagógicas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, orientações das Creches Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), orientação sobre documentação escolar, entre outros assuntos.

“Os encontros serão muito importantes, principalmente o assessoramento pedagógico direto nas escolas, pois as orientações do departamento geral, que está sendo passado aos assessores pedagógicos, gerentes e coordenadores, que desenvolvem seu trabalho direto na escola”, disse, complementando que no último dia de evento serão realizadas oficinas de sondagem do 1º ao 9º ano e orientações da educação para alunos inclusos.

A gerente pedagógica da DDZ Leste II, Graciete Camargo, que participa da jornada pedagógica desde 2014, afirmou que esse é um momento fundamental para o trabalho que será realizado nas escolas.

“A partir dessas orientações que nós recebemos, vamos repassar para os gestores das 70 escolas da divisão, assim como também será realizado uma reunião especifica com os pedagogos. Vamos fazer esse link para que os educadores tenham condições de repassar e receber os professores e os alunos já com essas orientações” contou.

