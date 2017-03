Gerente e funcionários são presos após deixarem rombo em caixa de loja

Sete pessoas foram presas acusadas de desviar dinheiro de vendas de uma loja de eletrodomésticos, localizada no Centro, durante um ano. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (21), por meio da operação ‘O poderoso chefão’, deflagrada pela Polícia Civil.

Os suspeitos são Júlio Monteiro Ribeiro, 52, Jonatan Tavares da Silva, 35, Danilo Almeida de Carvalho, 25, Julles André Lima de Moura, 44, João Paulo Estevam Caldas, 35, Themes Souza da Silva, 49, e Caio Roberto Azevedo da Silva, 23, que, agora, devem cumprir mandado de prisão temporária.

De acordo com a PC, as investigação iniciaram em agosto do ano passado. Os suspeitos eram funcionários da loja e desviavam quantias que variavam de R$ 20 até R$ 200 no momento em que realizavam as vendas, antes de tirarem a Nota Fiscal (NF). O montante desviado pela quadrilha não foi revelado pela polícia, mas cogita-se que deve girar em torno de R$ 500 mil.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os donos da loja denunciaram o esquema após perceberem o rombo dos caixas durante os meses. Um dos gerentes da loja era integrante da quadrilha e autorizava a retirada de parte do pagamento nas compras que iam diretamente para os bolsos dos suspeitos.

A quadrilha foi autuada pelos crimes de furto, crimes fiscais e associação criminosa.

Ana Sena

EM TEMPO