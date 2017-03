Gerente do Banco do Brasil e esposa morrem após capotar veículo em Autazes

bancário, Manoel Iris Teles de Andrade, 59, e sua esposa, Hozana Bragança de Andrade,34, morreram em um grave acidente de carro, na manhã desta quarta-feira (1º), na AM-254 no município de Autazes (a 113 km de Manaus). Cinco pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas.

Conforme informações, a fatalidade ocorreu por volta das 9h30 no quilômetro 74 da rodovia. As vítimas estavam em um carro modelo S10, de cor prata, de placa não informada. No veículo estavam os filhos do gerente, de 6 e 8 anos, além do irmão de Hozana, Ezequiel Bragança Andrade, 32, a esposa dele, Daiane Pereira Porto, 23, e o filho deles, um bebê de apenas 1 ano.

De acordo com o sargento da Polícia Militar de Autazes, Eldenir Almeida, os sobreviventes foram trazidos para Manaus em um avião e levados para um dos hospitais da cidade.

Segundo o sargento, Hozana estava conduzindo o veículo e, provavelmente, cochilou no volante. Ela perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. O carro saiu da pista e caiu em uma área de mata. Manoel era gerente do Banco do Brasil de Autazes.

“Eles estavam indo de Manaus para Autazes, provavelmente, a dona Hozana cochilou e perdeu o controle do veículo. As outras vítimas ficaram bastantes feridas”, disse o sargento.

A Prefeitura do município publicou, em sua página oficial no Facebook, uma nota lamentando a fatalidade.

“Prestaremos toda a assistência aos sobreviventes e desde já deixamos nossas condolências às vítimas e familiares. Que Deus os receba no aconchego de seus braços”, diz a nota.

Mara Magalhães

EM TEMPO