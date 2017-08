Gerente de banco retorna para casa após ficar duas horas sob ameaça de sequestradores

A polícia investiga o caso – Reprodução

A gerente de banco Carolina da Silva Barbosa, de 32 anos, que foi sequestrada no início da noite desta segunda-feira (28), por volta das 18h, em frente a uma academia, localizada no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, retornou para casa por volta das 21h30 após ficar pouco mais de duas horas sob ameaça de quatro sequestradores.

De acordo com o sogro da vítima, Rivaldo Pereira, antes do crime Carolina havia sido vista por uma amiga. “A amiga dela nos contou que chegou a ver a Carolina estacionando o carro, modelo Honda Fit, de cor prata e placas OAJ-0948. Quando ela saiu do carro, foi abordada por quatro homens, sendo que dois renderam ela e entraram dentro do carro dela. Os outros dois estavam em outro veículo e seguiram o carro”, disse Rivaldo.

Leia também: Músicos de banda amazonense são vítimas de sequestro relâmpago

As 21h40, quando a reportagem apurava informações sobre o caso com Rivaldo, Carolina retornou para casa. “Ela disse que os bandidos usaram o carro dela para cometer, ao menos, dois assaltos. Mas ela não sabe quais foram os locais, porque estava amarrada e amordaçada. Ela acha que os roubos foram em hotéis”, informou Pereira.

Ainda segundo Rivaldo, a nora contou que foi ameaçada de morte. “Ela disse que a todo tempo eles diziam que matariam ela, porque ela não queria sacar dinheiro no banco para eles. Na verdade, ela disse que não sacou porque estava sem os cartões de crédito. Eles levaram o celular e a bolsa dela com todos os documentos pessoais”, contou Rivaldo.

Carolina foi abandonada pela quadrilha, junto com o carro dela, no bairro Coroado, Zona Leste. “Ela retornou para casa sem a ajuda da polícia”, garantiu Rivaldo Pereira.

A polícia investiga o caso e, segundo a família da Carolina, já solicitou imagens de câmeras de segurança próximas à academia.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Após 24h, sequestro de mãe e filho de 1 ano continua sem resposta; caso pode ter reviravolta

Bandidos fazem vítimas no Hospital João Lúcio para assaltos e sequestro relâmpago

Suspeitos de sequestro no AM são presos após vítima em porta-malas acenar para motoristas