Gerente catarinense desaparece durante jantar com amigos em Manaus

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do catarinense Altair Bassi, 52, ocorrido na noite de segunda-feira (15), próximo do Porto da Ceasa, no Distrito Industrial de Manaus. Bassi é gerente de logística em uma empresa de transporte e mora em Manaus há cerca de dez anos. Ele estava em um jantar com amigos, próximo à entrada do bairro Mauazinho, quando saiu e não retornou.

De acordo com o dono da empresa onde Altair trabalha, Joel Martini, o funcionário é um bom profissional e muito tranquilo.

“Ele tem conhecidos ali na área, pois a empresa fica a pouco mais de 1,5 km do local onde estava jantando. Por volta das 20h30, ele disse que ia sair e voltava logo, porém só encontraram o carro dele a cerca de 500 metros de lá”, disse Martini.

No momento do fato, Altair Bassi vestia uma bermuda jeans, camisa da empresa onde ele trabalha e calçava chinelos. A Polícia Civil pede a quem tiver informações que levem ao paradeiro de Bassi, que telefone para o número 3214-2202. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Raphael Sampaio

EM TEMPO