Gêmeos: policiais fazem parto de emergência no Zumbi

Victória e Victor são os nomes dos gêmeos que vieram ao mundo graças ao trabalho do Tenente Sidney Cândido e dos soldados Bruno Luiz, Jones Caetano e Tiago Freitas. Na manhã deste sábado (10), a equipe de policias enfrentou um trabalho diferente do de costume.

A viatura da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazia um patrulhamento de rotina na rua das Palmeiras, bairro Zumbi 3, Zona Leste, quando foi abordada por vizinhos da dona Linere Gonzaga Ribeiro, 33, grávida de 9 meses e sentindo fortes contrações.

A primeira atitude da equipe policial foi acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não haveria tempo para esperar a chegada do socorro. Dona Linere estava na fase final do trabalho de parto. O primeiro bebê, Victória, já estava nascendo, o que impediu que a mãe fosse levada pela viatura até a maternidade mais próxima.

O tenente Cândido com a sua equipe tomou a decisão corajosa de realizar o parto. Quando Samu chegou ao local, já encontrou a menina nos braços do policial, mas houve tempo para auxiliar no nascimento de Victor, o segundo bebê. “Eu vou ser pai nos próximos meses. Fiquei emocionado com a sensação de ter uma vida nas mãos. Tive que me segurar”, disse Cândido.

Antes de serem encaminhados à maternidade Ana Braga, no bairro São José, o casal de gêmeos teve todo o cuidado de higienização feito pela equipe do Samu. Os policias acompanharam o deslocamento da mãe e dos bebês até o hospital, onde Victória e Victor chegaram sãos e salvos graças ao trabalho das equipes.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO