Gavião é resgatado em residência no Alvorada

Um gavião foi resgatado neste domingo (18) em uma residência na rua 9 do Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A ação foi realizada após uma mulher solicitar ajuda no resgate da ave por meio do Facebook.

De acordo com soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, uma mulher identificada como Rosalinda Silva solicitou, na página da corporação, que uma equipe fosse a sua casa para resgatar a ave que estava bastante machucada.

“A partir do pedido, solicitei que entrasse em contato por meio do telefone de emergência 193. Mas neste caso, por ele estar machucado, decidi passar a ocorrência via rádio e diminuir o tempo resposta”, informou.

O Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente foi até o local e fez o resgate do gavião, que será encaminhado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), no bairro Distrito Industrial.

Ainda conforme o bombeiro, as pessoas estão cada vez mais entrando em contato com os bombeiros por meio das redes sociais. “É uma tendência. As pessoas passam mais tempo conectadas. E a nossa corporação vem tentando acompanhar. Por isso nossos administradores da página sempre respondem as mensagens imediatamente. Mas reforçamos que as pessoas devem ligar para o 193”, ressaltou o soldado.

Portal EM TEMPO