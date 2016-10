Gavião é resgatado com asas cortadas por linha de cerol na Colônia Antônio Aleixo

Um gavião-carijó foi resgatado na área verde de uma empresa no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. A ação foi realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Os funcionários da empresa entraram em contato com o Ipaam ao perceber que o animal estava extremamente debilitado. Ao chegarem no local, os analistas do órgão constaram que o animal estava com duas asas cortadas e preso em linhas com cerol.

O gavião-carijó foi encaminhado para o Refúgio da Vida Silvestre Sauim-Castanheiras, onde está sendo tratado dos ferimentos causados pela linha.

O Ipaam alerta sobre os perigos da linha de cerol aos animais silvestres da área urbana, que se transformam em verdadeiras armadilhas, causando na maioria das vezes um ferimento muito grave que leva a amputação de uma ou de ambas as asas das aves

De acordo com informações do Ipaam, as espécies mais atingidas pela linha de cerol são gavião-carijó (Rupornis magnirostris), murucututu (Pulsatrix perspicillata) e pariri (Geotrygon montana).

